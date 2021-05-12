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В Выборге 9 мая выступили Евгений Дятлов и Зара

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День завершился праздничным салютом.

В День Победы в Выборге состоялся концерт. После выступления выборгских танцевальных и музыкальных коллективов на сцену вышел заслуженный артист РФ Евгений Дятлов. Вечером выступила заслуженная артистка России Зара.

Это очень важный праздник и для нашей семьи, потому что у нас четыре деда и с маминой, и с папиной стороны не вернулись с войны. Я рада, что каждый год этот праздник отмечают с таким размахом. Я рада, что каждый год звучат великие песни в исполнении разных артистов, и они не надоедают.

Зара, певица

Завершилось празднование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне салютом. В память о тех, кого уже нет с нами, в память о героях, которые боролись за свободу и независимость нашей Родины.

Также в Выборге 9 мая горожане увидели технику военных лет и попробовали солдатскую кашу.

Видео: МГ "Наш город"

Теги: день победы, евгений дятлов, зара
Категории: Выборг, Лента новостей,

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