В Выборге 9 мая горожане увидели технику военных лет и попробовали солдатскую кашу

Большинство представленных экспонатов участвовали в боях Великой Отечественной войны, их по частям из болот и земли вытаскивали поисковики.

На улице Димитрова в Выборге 9 мая состоялась выставка военной техники, которая по сей день является рабочей.

Бронированный автомобиль предназначался для разведки, для хранения, для средств связи и были целые подразделения бронеавтомобилей. Мы восстановили его по родным чертежам "Горьковского автомобильного завода". Николай Шокин, представитель межрегиональной общественной организации "Эпоха"

Большинство представленных экспонатов участвовали в боях Великой Отечественной войны, их по частям из болот и земли вытаскивали поисковики. Затем их кропотливо восстанавливали реконструкторы. Интерес посетителей вызвала и современная военная техника.

В парке Ленина также в этот день состоялась концертная программа с участием творческих коллективов Выборга и военного оркестра. В течение дня в парке работала полевая кухня. Самое популярное блюдо – солдатская каша.

Добавляли, что было, гречка, вода, если была тушенка, то тушенка. Если люди помогали, то добавляли морковку, лук, реже масло. Мы немного доработали и сделали кашу по-купечески, добавили зелень и сливочное масло. работник полевой кухни

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