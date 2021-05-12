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Видео: Выборг отметил День Великой Победы

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В митинге на Красной площади приняли участие жители и гости Выборга, военнослужащие, "Волонтеры Победы", студенты и школьники, представители правительства Ленинградской области, районной администрации и депутатского корпуса.

Празднование Великой Победы в Выборге началось с торжественного шествия по проспекту Ленина парадных расчетов войск Выборгского гарнизона и прохождения техники военных лет.

В митинге на Красной площади приняли участие жители и гости Выборга, военнослужащие, "Волонтеры Победы", студенты и школьники, представители правительства Ленинградской области, районной администрации и депутатского корпуса. Особыми гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Семьдесят шесть лет прошло с победного мая 1945 года, но времени не подвластна память о подвиге миллионов наших соотечественников, которые выстояли в чудовищной схватке и защитили родную землю, победив фашизм. Мы вспоминаем и чтим каждого.

Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район" 

Собравшиеся на Красной площади Выборга благодаря онлайн-трансляции стали участниками парада Победы на Красной площади в Москве. 

После этого состоялось прохождение по площади торжественным маршем парадных расчетов войск Выборгского гарнизона.

В Лаппеенранте 9 мая почтили память погибших красноармейцев.

Фото и видео: МГ "Наш город"

Теги: день победы, ильдар гилязов, красная площадь выборга
Категории: Выборг, Лента новостей,

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