Видео: Выборг отметил День Великой Победы

В митинге на Красной площади приняли участие жители и гости Выборга, военнослужащие, "Волонтеры Победы", студенты и школьники, представители правительства Ленинградской области, районной администрации и депутатского корпуса.

Празднование Великой Победы в Выборге началось с торжественного шествия по проспекту Ленина парадных расчетов войск Выборгского гарнизона и прохождения техники военных лет.

В митинге на Красной площади приняли участие жители и гости Выборга, военнослужащие, "Волонтеры Победы", студенты и школьники, представители правительства Ленинградской области, районной администрации и депутатского корпуса. Особыми гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Семьдесят шесть лет прошло с победного мая 1945 года, но времени не подвластна память о подвиге миллионов наших соотечественников, которые выстояли в чудовищной схватке и защитили родную землю, победив фашизм. Мы вспоминаем и чтим каждого. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Собравшиеся на Красной площади Выборга благодаря онлайн-трансляции стали участниками парада Победы на Красной площади в Москве.

После этого состоялось прохождение по площади торжественным маршем парадных расчетов войск Выборгского гарнизона.

В Лаппеенранте 9 мая почтили память погибших красноармейцев.

Фото и видео: МГ "Наш город"