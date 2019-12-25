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В Лаппеенранте почтили память погибших красноармейцев
Сегодня, 13:24
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nastya960

В Лаппеенранте почтили память погибших красноармейцев

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Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов поблагодарил организаторов и участников мероприятия за сохранение исторической памяти.

Представители отделений общества дружбы "Россия-Финляндия" и "Русского клуба", сотрудники канцелярии Посольства Российской Федерации в городе Лаппеенранте посетили захоронения советских воинов вблизи Лаппеенранты (Финляндия).  Они возложили цветы и венки к братским могилам, почтили память погибших минутой молчания. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Каждый год в День Победы делегация Выборгского района посещает захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году из-за закрытых границ российская делегация не смогла приехать.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов поблагодарил организаторов и участников мероприятия за сохранение исторической памяти.

В шести воинских захоронениях в районе Лаппеенранты покоятся останки более 1500 красноармейцев. По окончании войны за захоронениями начали ухаживать местные жители.

Видео: Выборг отмечает День Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: ильдар гилязов, красноармейцы, лаппеенранта
Категории: Выборг, Лента новостей,

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