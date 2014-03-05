Видео: Выборг отмечает День Победы

8 мая в Выборге прошел автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представители местной администрации, общественности, волонтеры Победы и жители города посетили крупнейшие воинские захоронения.

Первой остановкой стал мемориал "Петровка", где в братской могиле покоятся 4893 бойцов, погибших в годы Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн.

Я тот внук, который потерял в Сталинградской битве деда, поэтому для меня это, в первую очередь, память. Конечно же, я хочу сохранить эту память в вечности, и мы стараемся все для этого сделать, поэтому такие мероприятия очень важны. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Участники автопробега возложили цветы к мемориалу Советским войнам на Южном кладбище. В братском захоронении среди 1887 человек покоятся Герои Советского Союза – члены экипажа танка 21-й армии Ленинградского фронта. В ходе наступления в глубине обороны противника танк был подбит, но советские танкисты в течении семи часов вели бой с врагом до последнего снаряда.

Мы понимаем, что эта дата – 45 год, она все дальше и дальше уходит в историю. Поэтому мы сегодня с общественниками, с ветеранами, посетили все воинские захоронения. Дмитрий Никулин, глава муниципального образования "Выборгский район"

Завершающей точкой автопробега стало посещение воинского мемориала на 4-м километре Ленинградского шоссе, посвященного освобождению Выборга летом 1944 года. Участники автопробега вместе с волонтерами и представителями районной администрации возложили цветы и венки к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.