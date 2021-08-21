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Артистка Зара выступила перед пациентами Военно-медицинской академии
Сегодня, 18:15
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Артистка Зара выступила перед пациентами Военно-медицинской академии

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Певица рассказала, что уже несколько раз ездила в зону проведения СВО. Она поблагодарила российских военнослужащих за героизм.

Певица Зара выступила перед пациентами  клиники и кафедры терапии усовершенствования врачей. Об этом сообщили в  пресс-службе Военно-медицинской академии. 

Концерт состоялся сегодня, 15 октября. Артистка исполнила веселые и лирические песни. Кроме того, она спела композиции, относящиеся к военной тематике. После выступление певица пообщалась с больными. 

Зара рассказала, что уже несколько раз ездила в зону проведения СВО на Украине. Она поблагодарила российских военнослужащих за героизм.

Никому певица не отказала в фотосессии и автографах. Благотворительный фонд "Старорусская, 12", в котором состоит Зара, передали клинике продукты, спортивные костюмы, предметы личной гигиены и медицинские препараты. 

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Фото: пресс-служба Военно-медицинской академии

Теги: военно-медицинская академия, зара, певица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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