Артистка Зара выступила перед пациентами Военно-медицинской академии

Певица рассказала, что уже несколько раз ездила в зону проведения СВО. Она поблагодарила российских военнослужащих за героизм.

Певица Зара выступила перед пациентами клиники и кафедры терапии усовершенствования врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-медицинской академии.

Концерт состоялся сегодня, 15 октября. Артистка исполнила веселые и лирические песни. Кроме того, она спела композиции, относящиеся к военной тематике. После выступление певица пообщалась с больными.

Зара рассказала, что уже несколько раз ездила в зону проведения СВО на Украине. Она поблагодарила российских военнослужащих за героизм.

Никому певица не отказала в фотосессии и автографах. Благотворительный фонд "Старорусская, 12", в котором состоит Зара, передали клинике продукты, спортивные костюмы, предметы личной гигиены и медицинские препараты.

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Фото: пресс-служба Военно-медицинской академии