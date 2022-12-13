В Петербурге снова продлили выставку "Балабанов"

Посетить интерактивную экспозицию можно до 15 марта.

Выставку-путешествие "Балабанов" в пространстве "Севкабель Порт" в очередной раз продлили. Проект можно увидеть до 15 марта. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Сначала экспозицию планировали закрыть 15 января, но потом решили продлить ее до 15 февраля. Теперь же организаторы договорились прологонгировать показ до 15 марта. Дело в том, что 25 февраля – день рождения Алексея Балабанова. В честь знаменательной даты в пространстве "Севкабель Порт" авторы проекта проведут дополнительные мероприятия.

Добавим, что за четыре месяца выставку увидели более 150 тыс. жителей. Проект оценили коллеги режиссера, среди которых есть известные деятели культуры и искусства.

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Фото: Piter.tv