В Севкабеле продлили выставку-путешествие "Балабанов" до 15 февраля

Изначально проект планировали завершить 15 января.

В пространстве Севкабель Порт на месяц продлили выставку-путешествие "Балабанов". Теперь экспозиция будет доступна до 15 февраля. Об этом сообщили на странице проекта во "ВКонтакте".

Организаторы выставки отметили, что с момента открытия на ней побывали свыше 100 тыс. человек, в том числе, коллеги культового режиссёра, его друзья и близкие.

Напомним, открытие экспозиции прошло в октябре. Интерактивный проект приурочен к 25-летнему юбилею фильма "Брат". В ходе выставки посетители могут послушать рассказы о Балабанове в записи его сыновей.

Ранее мы сообщили о том, что музей железных дорог России подготовил мастер-классы для петербуржцев.

Фото: Piter.TV