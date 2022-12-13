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В Севкабеле продлили выставку-путешествие "Балабанов" до 15 февраля
Сегодня, 15:57
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В Севкабеле продлили выставку-путешествие "Балабанов" до 15 февраля

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Изначально проект планировали завершить 15 января.

В пространстве Севкабель Порт на месяц продлили выставку-путешествие "Балабанов". Теперь экспозиция будет доступна до 15 февраля. Об этом сообщили на странице проекта во "ВКонтакте".

Организаторы выставки отметили, что с момента открытия на ней побывали свыше 100 тыс. человек, в том числе, коллеги культового режиссёра, его друзья и близкие. 

Напомним, открытие экспозиции прошло в октябре. Интерактивный проект приурочен к 25-летнему юбилею фильма "Брат". В ходе выставки посетители могут послушать рассказы о Балабанове в записи его сыновей. 

Ранее мы сообщили о том, что музей железных дорог России подготовил мастер-классы для петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: балабанов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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