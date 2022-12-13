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Музей железных дорог России подготовил мастер-классы для петербуржцев
Сегодня, 15:59
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Музей железных дорог России подготовил мастер-классы для петербуржцев

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Здесь можно пройти квест "Путешествие по волшебным рельсам".

Петербургский Музей железных дорог России организовал  экскурсии для петербуржцев. Посетители могут не только увидят старинные вагоны, но и примерить на себя роль машиниста. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Здесь можно пройти квест "Путешествие по волшебным рельсам". Детям предлагают отправиться на поиски пропавшего вагона с подарками. Кроме того, все желающие могут своими руками изготовить новогодние сувениры.

В прошлом году музей побил  рекорд по посещаемости. Экспозицию осмотрели 337 тыс. гостей.

Ранее на Piter.tv: на Витебском вокзале на каникулах будет работать передвижная выставка "Поезд Победы".

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России

Теги: куда сходить в петербурге, музей железных дорог россии, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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