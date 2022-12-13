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На Витебском вокзале на каникулах будет работать передвижная выставка "Поезд Победы"
Сегодня, 15:44
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На Витебском вокзале на каникулах будет работать передвижная выставка "Поезд Победы"

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Вход на выставку бесплатный. Билеты  необязательно распечатывать, можно просто показать их на экране смартфона. 

На Витебском вокзале с 4 по 9 января будет работать передвижная выставка "Поезд Победы". Чтобы увидеть проект, надо заранее пройти регистрацию на сайте экспозиции. Регистрация начнется во вторник, 3 января.  Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Вход на выставку бесплатный. Билеты  необязательно распечатывать, можно просто показать их на экране смартфона. 

Обязательна предварительная запись для тех, кто хочет пойти на экскурсию в составе группы. Сеансы буду проводиться каждые 5 минут. Посетителям покажут все вагоны.

Добавим, что дети младше 6 лет не смогут посетить экспозицию. В музее будут рассказывать о концентрационных лагерях. А в последний вагон смогут войти только те, кто старше 18 лет.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду со 2 января будут проводить экскурсии для посетителей.

Фото: ВКонтакте / Поезд Победы

Теги: витебский вокзал, выставка поезд победы, куда сходить в петербурге, культура, музеи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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