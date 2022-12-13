В Ботаническом саду со 2 января будут проводить экскурсии для посетителей

Тропический маршрут закрыт.

Ботанический сад Петра Великого будет работать для посетителей на новогодних праздниках. Уже сегодня, 2 января, горожане могут побывать на экскурсиях. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В понедельник проводятся прогулки с экскурсоводом по Субтропическому маршруту. Также можно посетить выставку орхидей, но уже без специалиста.

С 3 по 6 января будут проводиться экскурсии по Тропическому и Субтропическому маршрутам, а также прогулки по выставке орхидей.

С 7 по 8 января горожане могут погулять по Субтропическому маршруту, а также пройти квест. Лист с заданиями можно взять на входе в оранжерею.

Тропический маршрут закрыт. Отметим, что каждый день вечером работает мультимедийная прогулка по парку "Сад света. Юрский период".

Фото: Телеграм / Ботанический сад