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В Петербурге открылась выставка об истории советской моды
Сегодня, 20:33
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В Петербурге открылась выставка об истории советской моды

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Горожане  увидят наряды, узнают историю одежды и даже смогут примерить виртуальные копии.

Петербуржцы могут побывать на интерактивной выставке  "Красота требует 2.0. История советской моды". Экспозиция открылась в арт-галерее Вячеслава Заренкова. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В основу проекта легли материалы, предоставленные Архивным комитетом города. Посетителей смогут в интерактивном формате познакомиться с фотодокументами, элементами гардероба, периодическими изданиями. 

Горожане  увидят наряды, узнают историю одежды и даже смогут примерить виртуальные копии.

Выставка работает до 26 февраля. Для студентов — вход свободный.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: история советской моды, куда сходить в петербурге, одежда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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