В Петербурге открылась выставка об истории советской моды

Горожане увидят наряды, узнают историю одежды и даже смогут примерить виртуальные копии.

Петербуржцы могут побывать на интерактивной выставке "Красота требует 2.0. История советской моды". Экспозиция открылась в арт-галерее Вячеслава Заренкова. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В основу проекта легли материалы, предоставленные Архивным комитетом города. Посетителей смогут в интерактивном формате познакомиться с фотодокументами, элементами гардероба, периодическими изданиями.

Горожане увидят наряды, узнают историю одежды и даже смогут примерить виртуальные копии.

Выставка работает до 26 февраля. Для студентов — вход свободный.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга