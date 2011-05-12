В Петербурге снова остановили тендер на строительство тоннелей метро до станции Каретная

Закупку на 18,5 млрд руб по проектированию тоннелей коричневой линии приостановили.

В Петербурге приостановлен конкурс на проектирование и строительство эскалаторных тоннелей для Красносельско-Калининской линии метро. Закупка стоимостью 18,5 млрд руб объявлена компанией "Метрострой Северной столицы", однако торги остановлены после жалобы московского ООО "Артстройтехнология".

Согласно уведомлению ФАС, оператору электронной площадки предписано заблокировать возможность заключения договора до рассмотрения жалобы по существу. Решение по ней пока не принято.

"Артстройтехнология" участвует в госзакупках на реставрацию и сохранение объектов культурного наследия. За последний год компания заключила 18 контрактов общей стоимостью 15,3 млрд руб, в том числе в Москве и Вологде. При этом с организацией регулярно судятся столичные органы власти и учреждения, только в 2025 году подано 5 исков.

Как уточнил "ДП", на участие в конкурсе поступила всего одна заявка, итоги планировалось подвести 29 сентября. Это не первая попытка провести закупку: в августе победителем объявили АО "Тоннельметрострой", также подавшее единственную заявку. Компания принадлежит предпринимателю Игорю Добрых, ранее руководившему фирмой, строившей канализационные тоннели для "Водоканала".

Фото: Pxhere