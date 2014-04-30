В Петербурге назвали лучшие строительные компании по итогам конкурса "Лидер строительного качества"

Конкурс способствует формированию высоких стандартов в строительной отрасли и повышению качества городской среды.

В Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса "Лидер строительного качества — 2025", который собрал ведущие строительные компании региона. Участники соревновались в трех основных категориях: строительные материалы, готовые объекты и профессиональные услуги.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", холдинг "РСТИ" получил Гран-при в номинации "Лучший объект социального назначения" за строительство современной школы на 825 мест.

На самом деле основное – это качество строительства, которое востребовано на рынке. Прежде всего покупатель за свои деньги хочет получить качественный продукт, в котором удобно, комфортно жить, получить хорошую инфраструктуру. Сергей Левчук, генеральный директор компании "РосСтройИнвест"

В категории малоэтажного строительства первое место заняла ГК "КВС" с кварталом бизнес-класса "Дубровский". Компания "Анфилада" удостоилась высшей награды за благоустройство парка СКА "Арена" и реставрационные работы в Летнем саду.

В нашем современном мире качеству уделяется очень большое внимание <…> Строительство равно качество, потому что другой, скажем так, более значимой награды для строителя сложно представить. Руслан Аносов, генеральный директор компании "Анфилада"

Также в Петербурге назвали лучших строителей России по итогам конкурса "Строймастер".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"