В Петербурге назвали лучших строителей России по итогам конкурса "Строймастер"

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер". В течение 15 лет проект при поддержке Минстроя России собирает профессионалов и студентов строительной отрасли со всей страны.

В этом году участники соревновались в четырех номинациях: сварщик, каменщик, штукатур и монтажник каркасно-обшивных конструкций. Среди более 40 награжденных оказались представители разных регионов — от Тюменской области до Москвы и Челябинска.

Было очень неожиданно, потому что у нас среди участников было мало девочек – всего 2 – и когда девочка занимает в подобной тяжелой профессии какое-то место – это всегда очень неожиданно, и здорово, и приятно. Значит, что и женщины тоже могут что-то здесь делать. Ксения Мазязина, студентка Академии реставрации и дизайна Санкт-Петербурга

Я обрадовался прям. Старался, как никогда, наверное, чтобы получить 1 место. Я и тренировался этому. Бахтоварджон Турсункулов, участник "Профессиональной Лиги", г.Челябинск

Конкурс не только выявляет лучших специалистов, но и повышает статус строительных профессий, демонстрируя высокий уровень мастерства в отрасли. Для многих участников победа становится трамплином для профессионального роста и новых возможностей в карьере.

Список победителей конкурса "Строймастер" можно посмотреть на портале "Строительный Петербург".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"