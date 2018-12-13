Зеленый мост капитально отремонтируют к 2020 году

На работы "Мостотрест" выделит не более 498 млн рублей.

В Петербурге в очередной раз выбирают подрядчика, который согласится провести капитальный ремонт Зеленого моста. Официальная информация о государственной закупке появилась на сайте. Заказчиком проекта выступает "Мостотрест". На реконструкцию переправы планируют потратить около 498 миллионов рублей. Известно, что подать заявку на участие в аукционе можно будет до 4 июня. Первые инициативы начнут рассматривать уже 31 мая, а результат объявят 7 числа.

Отметим, что частично работа подрядчика будет оплачена уже в 2019 году. Лимит финансирования составил 297 миллионов рублей. Оставшиеся средства компания получит только в 2020 году. По техническому заданию выигравшей организации необходимо будет отреставрировать перила, торшеры-фонари, гранитную облицовку, а также чугунный декор. Также специалисты усилят бутовую кладку устрев конструкции и заменят наружное освещение объекта. Эксперты избавят мост от следов коррозии и выбоин.

Реконструкция завершится к 20 мая 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что белая пена в Смоленку могла попасть из-за уборки коммунальных служб Петербурга.

Фото: "Мостотрест"