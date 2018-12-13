Белая пена в Смоленку могла попасть из-за уборки коммунальных служб Петербурга

Сотрудники надзорного ведомства заявили, что пена в воде могла стать последствием весенней уборки Петербурга.

Представители Росприродназдора сообщили о возможном источнике белой жидкости, попавшей в реку Смоленку в Петербурге. По данным надзорного ведомства, смесь могла образоваться из-за уборки коммунальных служб, которые обрабатывали дороги тротуары. Данные сведения опубликованы днем 29 апреля.

Напомним, что внимание специалистов привлекла видеозапись, которая появилась в социальных сетях 26 апреля. На кадрах местные жители смогли зафиксировать непонятную белесую субстанцию, которая растекалась по воде. Стоки поступали из трубопровода, который принадлежит ГУП "Водоканал". К моменту приезда инспекции из объекта уже вытекала прозрачная вода, но у берега осталась пена.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов внес сквер на Смоленке в список ЗНОП.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб