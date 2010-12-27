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Александр Беглов внес сквер на Смоленке в список ЗНОП
Сегодня, 7:45
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Александр Беглов внес сквер на Смоленке в список ЗНОП

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Документ датирован 15 марта.

Временный градоначальник Александр Беглов подписал изменения в закон о зеленых насаждениях Петербурга.  По указанию руководства Смольного, сквер около реки Смоленки вошел в данный перечень. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Отметим, что местные жители могут вздохнуть спокойно после многолетней борьбы за сохранение территории по Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга. Ранее там собирались строить театр песни, многоэтажные комплексы и рестораны.

Отметим, что документ подписан еще 15 марта, но на официальном сайте его опубликовали только днем 18 марта. В законную силу постановление вступит через 10 дней.

Фото: Piter.tv

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Теги: александр беглов, зеленые территории петербурга, зноп, парк на смоленке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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