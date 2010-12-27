Александр Беглов внес сквер на Смоленке в список ЗНОП

Документ датирован 15 марта.

Временный градоначальник Александр Беглов подписал изменения в закон о зеленых насаждениях Петербурга. По указанию руководства Смольного, сквер около реки Смоленки вошел в данный перечень. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Отметим, что местные жители могут вздохнуть спокойно после многолетней борьбы за сохранение территории по Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга. Ранее там собирались строить театр песни, многоэтажные комплексы и рестораны.

Отметим, что документ подписан еще 15 марта, но на официальном сайте его опубликовали только днем 18 марта. В законную силу постановление вступит через 10 дней.

Фото: Piter.tv