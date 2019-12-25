В Петербурге снова эвакуируются суды

Утро среды, 5 февраля, в Петербурге почти традиционно началось с эвакуации районных судов. О приостановленной работе учреждений сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Около 9.30 на выход отправились Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский и Петродворцовый суды, несколькими минутами позже к ним присоединились Ленинский, Пушкинский и Октябрьский. На момент публикации новости все учреждения успели вернуться к работе, опасных предметов и взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено.
Среда стала 18-м днем эвакуаций после новогодних каникул и уже 39-м днем минирований с ноября.
А во вторник "взрывные" письма петербургским судам разослал"Царьград".
Фото: Piter.TV
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