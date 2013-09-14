В Петербурге снизят налоговую нагрузку для жителей и организаций

До 2024 года продлят действие «налоговых каникул» по патентной и упрощённой системам налогообложения для индивидуальных предпринимателей. С 2023 года такие каникулы хотят расширить на IT-отрасль, сферу образования и здравоохранения, туризм и ряд бытовых услуг.

В Петербурге Беглов и члены правительства обсудили снижение налогов для горожан и организаций. Об этом 17 октября пишет пресс-служба Смольного.

В следующем году сохранится ставка налога на имущество организаций на уровне этого года в размере 1,5%. В том же размере будет налог на имущество физлиц в 2022—2023 годах. На 2023–2024 годы сохранится льгота в 50% по налогу в городской бюджет на имущество организаций для нужд важных сфер.

Также предложили освободить организации от уплаты налога на имущество по объектам социально-культурной сферы на срок до 10 лет, а также организации со статусом регионального оператора по обращению с ТКО.

До 2024 года продлят действие "налоговых каникул" по патентной и упрощённой системам налогообложения для индивидуальных предпринимателей. С 2023 года такие каникулы хотят расширить на IT-отрасль, сферу образования и здравоохранения, туризм и ряд бытовых услуг.

Ранее почти 30 млн рублей направят из федерального бюджета на социальные нужды Петербурга. Средства выделят в рамках программы "Социальная поддержка граждан".

Фото: Piter.tv

