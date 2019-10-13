В Петербурге снизилась заболеваемость гепатитом

Речь идет о статистике за 10 лет.

Стало известно, что за последние 10 лет гепатит стал намного меньше поражать организмы петербуржцев. Уточняется, что показатель снизился в три раза.

Судя по статистике, случае хронической болезни снизились на 41,6%; также упала заболеваемость гепатитом А. Так, за прошлый 2019 год вирусные гепатиты были обнаружены у 7 077 горожан. Показатели заражения гепатитом В держатся на одном уровне последние пять лет. Сравнивая показатели прошлых лет, количество случаев заболевания гепатитами В и С за последние полгода снизилось в 1,7 раза.

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Фото: Piter.TV