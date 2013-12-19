На Сенной площади 28 июля петербуржцы смогут бесплатно и анонимно сдать тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом.

Всемирный день борьбы с гепатитом проводится ежегодно 28 июля. Основной целью мероприятий в этот день является стремление увеличить осведомленность населения о путях заражения, распространенности, течении и риске развития цирроза и рака печени. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Бытует мнение, что проблема хронических вирусных гепатитов В и С – это проблема наркопотребителей. Однако данные заболевания давно вышли из среды наркопотребителей. Гепатитами В и С можно заразиться при любой манипуляции, связанной с повреждением кожных покровов или слизистых: татуаже, пирсинге, проводимых без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также незащищенных половых контактах, особенно это касается вирусного гепатита В.

Фото: Telegram / Комздрав Спб

В Петербурге, 28 июля, с 16:00 до 20:00 на Сенной площади в мобильном пункте профилактики благотворительного фонда "Диакония" состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Все желающие смогут бесплатно и анонимно:

– пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию;

– проконсультироваться по вопросам профилактики и лечения;

– получить информационные и профилактические материалы.

Недавно в Петербурге разработали способ выявления скрытого гепатита B.

Фото: Piter.tv