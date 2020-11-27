В Петербурге растет интерес к прививкам от гепатита B и A: более 88 тысяч жителей намерены привиться в этом году

Около 88 тысяч петербуржцев планируют в этом году привить от гепатита B. Ещё более пяти тысяч – от гепатита А

В этом году более 88 тысяч жителей Санкт-Петербурга планируют привиться от гепатита B, а ещё более пяти тысяч из них намерены защитить себя от гепатита A. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Комитет по здравоохранению Петербурга.

В ведомстве отметили положительную динамику в повышении осведомленности о необходимости прививок.

В пятницу, 28 июля, во всем мире отмечается день борьбы с гепатитом, и Роспотребнадзор предоставил данные, подтверждающие снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B в Северной столице. За последние 20 лет уровень заболеваемости этим вирусом сократился в 100 раз. Но, к сожалению, ситуация остается осложненной в отношении хронических форм заболевания.

Только за первые полгода текущего года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 3,5 тысяч новых случаев заболевания гепатитом B. Врачи отмечают, что это связано с активизацией тестирования, которое позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Раннее обнаружение гепатита B способствует более эффективному лечению и предотвращению развития хронических форм.

Ранее сообщалось, что неожиданный рост числа укусов клещей вызывает тревогу среди жителей Санкт-Петербурга

Фото: Piter.TV