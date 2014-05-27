Неожиданный рост числа укусов клещей вызывает тревогу среди жителей Санкт-Петербурга

Всплеск нападений клещей в Санкт-Петербурге: почти тысяча жителей обратилась в больницы, выявлены опасные инфекции

В последнее время жители Северной столицы столкнулись с необычным явлением – всплеском нападений клещей, которые привели к поступлению в больницы почти тысячи петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

С 21 по 27 июля текущего года, больницы города приняли 953 человека, обратившихся с жалобами на присасывание клещей, в том числе 132 несовершеннолетних. Более того, число укусов клещей в черте города также заметно увеличилось и составляет уже 107 человек, в то время как на прошлой неделе таких случаев было 94.

Самые опасные районы, где произошло больше всего укусов, — Курортный район с 34 случаями и Выборгский район с 15 случаями. Эти цифры вызывают тревогу среди местных жителей и медицинских специалистов, так как вспышки клещевой активности могут повлиять на общественное здоровье.

Более того, обнаружено несколько случаев заболевания опасными инфекциями, передаваемыми клещами. Среди пострадавших было выявлено 3 пациента с клещевым энцефалитом и 21 человек с боррелиозом, что подчеркивает серьезность ситуации.

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