Для этого пациент должен не менее года находиться под наблюдением в диспансере.

Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей на определённых условиях. Они перечислены в постановлении кабмина, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Сказано, что усыновить ребёнка человек с положительным ВИЧ-статусом можно, если он год находился под наблюдением в диспансере и у него наблюдается устойчивая ремииссия.

Определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл. цитата из постановления правительства.

Ранее стало известно о третьем случае излечения от ВИЧ. Излечившийся — 36-летний мужчина из Сан-Паулу, иные персональные данные он попросил не разглашать. Однако ученые подчеркнули, что для окончательного подтверждения нужно еще сдать некоторые анализы.

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