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В Петербурге снимут фильм про создателя музыкальной группы "Сектор Газа"
Сегодня, 20:39
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В Петербурге снимут фильм про создателя музыкальной группы "Сектор Газа"

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Фильм выйдет в прокат в 2024 году.

Про лидера  рок-группы "Сектор Газа" Юрия Клинских снимут фильм. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Кинокартину подготовит режиссер Владимир Щегольков. В ближайшее время начнется работа над полноформатным художественным байопиком о жизни музыканта.

Фильм выйдет в прокат в 2024 году. Фанаты группы разделились на два лагеря. Одни с нетерпением ждут выхода киноленты, а вторые считают, что создатели наживаются на  славе певца.

Ранее на Piter.tv: в Финском заливе заметили подводную лодку.

Фото: ВКонтакте / Сектор Газа

Теги: король и шут, музыкант юрий клинский, сектор газа, фильм про юрия клинских
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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