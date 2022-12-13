В Петербурге снимут фильм про создателя музыкальной группы "Сектор Газа"

Фильм выйдет в прокат в 2024 году.

Про лидера рок-группы "Сектор Газа" Юрия Клинских снимут фильм. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Кинокартину подготовит режиссер Владимир Щегольков. В ближайшее время начнется работа над полноформатным художественным байопиком о жизни музыканта.

Фильм выйдет в прокат в 2024 году. Фанаты группы разделились на два лагеря. Одни с нетерпением ждут выхода киноленты, а вторые считают, что создатели наживаются на славе певца.

Ранее на Piter.tv: в Финском заливе заметили подводную лодку.

Фото: ВКонтакте / Сектор Газа