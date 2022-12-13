В Финском заливе заметили подводную лодку

Фото опубликовали очевидцы.

В Финском заливе у берегов Петербурга заметили подводную лодку. Кадры опубликовали в группе "Штурм Глубины. Подводные лодки" в соцсети "ВКонтакте".

В городе снимают кинокартину о походе первой советской атомной лодки К-3 под льдами Северного Ледовитого океана в период Холодной войны (противостояние СССР и США). Фильм называется "Северный полюс".

Главные роли сыграют Евгений Миронов, Андрей Мерзликин и Ольга Ломоносова.

Ранее на Piter.tv: в галерее "Цифергауз" петербуржцы могут полюбоваться произведениями цифрового искусства.

Фото: ВКонтакте / Штурм Глубины. Подводные лодки.