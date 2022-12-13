В галерее "Цифергауз" петербуржцы могут полюбоваться произведениями цифрового искусства

Выставка работает до 16 апреля.

В Петербурге открылась выставка цифрового искусства "Синтез". В нее вошли работы победителей конкурса российских медиахудожников. Экспозицию можно увидеть в галерее "Цифергауз". Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга.

В залах галереи представлено цифровое искусство на разные темы: воссозданный лес, светоцветовые пейзажи, взаимосвязь нескольких форм жизни, дополненная реальность, движение света и заворачивающий взгляд на мир. Комитет по культуре Петербурга

Выставка работает до 16 апреля. Добавим, что на конкурс прислали заявки 100 мастеров, но эксперты выбрали лишь проекты шести участников.

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Фото: Piter.tv