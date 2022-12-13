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В галерее "Цифергауз" петербуржцы могут полюбоваться произведениями цифрового искусства
Сегодня, 14:44
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В галерее "Цифергауз" петербуржцы могут полюбоваться произведениями цифрового искусства

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Выставка работает до 16 апреля.

В Петербурге открылась выставка цифрового искусства "Синтез". В нее вошли работы победителей конкурса российских медиахудожников. Экспозицию можно увидеть в галерее "Цифергауз". Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга. 

В залах галереи представлено цифровое искусство на разные темы: воссозданный лес, светоцветовые пейзажи, взаимосвязь нескольких форм жизни, дополненная реальность, движение света и заворачивающий взгляд на мир.

Комитет по культуре Петербурга

Выставка работает до 16 апреля. Добавим, что на конкурс прислали заявки 100 мастеров, но эксперты выбрали лишь проекты шести участников.

Ранее на Piter.tv: Ботанический сад Петра Великого перестал продавать электронные билеты из-за огромных очередей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: выставка цифрового искусства, галерея цифергауз, куда пойти в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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