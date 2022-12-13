Ботанический сад Петра Великого перестал продавать электронные билеты из-за огромных очередей

Горожан попросили выбрать другие дни для прогулки по оранжереям.

Сегодня, 5 марта, желающих посетить Ботанический сад Петра Великого слишком много. Из-за больших очередей продажу электронных билетов пришлось остановить. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Друзья, из желающих посетить Сад уже выстроились очереди и в кассу и в оранжереи. Если вы не любите скопление людей, рассмотрите, пожалуйста, другой день для посещения Сада. Ботанический сад БИН РАН

Напомним, сейчас в дендрарии проходит фестиваль "Оттепель чувств". Больше всего посетителей приходит в период с 13:00 до 15:00.

Видео: Телеграм / Ботанический сад