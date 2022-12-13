В Ботаническом саду Петра Великого открылась весенняя экспозиция "Сиреневая терапия"

Здесь можно увидеть работы художников в стиле ботанической живописи и авторскую вышивку шелковыми лентами.

Сегодня, 18 февраля, в Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка "Сиреневая терапия". В павильоне Зелёный домик можно увидеть соцветия пушистой сирени, тюльпанов и первоцветов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Здесь можно увидеть работы художников в стиле ботанической живописи и авторскую вышивку шелковыми лентами. Кроме того, на территории сада флористы будут проводить мастер-классы . Выставка входит в программу фестиваля "Оттепель чувств".

Также в программу фестиваля будет входить прогулка по одному оранжерейному маршруту с возможностью прохождения детского квеста, посещение Ботанического музея, детские мастер-классы, семейный квест по Парку-дендрарию. Ботанический сад Петра Великого

Увидеть экспозицию можно до 12 марта.

Ранее на Piter.tv: в "Манеже" откроется выставка "Первая позиция. Русский балет".

Фото: unsplash