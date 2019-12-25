Собственнику кафе придется снести незаконную пристройку дома Френкеля

Пристройка облицована декоративным кирпичом.

Собственник кафе незаконно возвел пристройку заведения к дому-памятнику на улице Кропоткина. Ее придется снести. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Объекту культурного наследия нужно будет вернуть первоначальный вид. Проверка показала, что пристройка появилась со стороны западного фасада Доходного дома С.Ф. Френкеля. Таким образом, была проведена перепланировка объекта с увеличением его площади. Такие работы можно проводить только при наличии разрешения профильного комитета — КГИОП.

Прокуратура обратилась и в суд, и инстанция поддержала требования иска.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что усадьба Демидовых продолжает ждать назначенную властями реставрацию.

Фото: прокуратура Петербурга