У Казанского собора в Петербурге сносят пристройку ресторана Ginza

В центральной части Петербурга, неподалёку от Казанского собора, начался снос веранды ресторана "МамаЛыга", входящего в структуру Ginza Project. О проводимых работах 6 апреля проинформировал городской Комитет по контролю за имуществом.

Демонтаж осуществляет подведомственная организация "Центр повышения эффективности использования государственного имущества". В пресс-службе ККИ пояснили, что данный участок использовался под нестационарный павильон общественного питания, однако срок договора истёк, после чего соглашение расторгли. Территорию исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Несмотря на направленные уведомления, прежний арендатор не захотел освобождать место добровольно. После завершения сноса с нарушителя через суд взыщут затраты на проведённые работы.

В комитете не уточнили, когда именно постройка утратила легальный статус. Директор по маркетингу Ginza Project в Петербурге Александра Флейшман заявила, что компания с уважением относится к решению властей. Она добавила, что город корректирует деятельность бизнеса согласно своему плану благоустройства. Для заведения это потеря террасы, но для города открывается возможность беспрепятственно любоваться историческим фасадом.

Ресторан кавказской кухни работает на Казанской улице, дом 2 почти 14 лет. Летнюю веранду пристроили к зданию ещё раньше для другого заведения Ginza Project — "Шарлоткафе", которое закрыли в 2012 году.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга