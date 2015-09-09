Суд подтвердил отказ в присвоении статуса памятника зданию на Хрустальной улице
Сегодня, 19:50
Суд подтвердил отказ в присвоении статуса памятника зданию на Хрустальной улице

Суд признал законным отказ КГИОП в присвоении статуса памятника зданию на Хрустальной.

Второй апелляционный суд Петербурга подтвердил правомерность решения КГИОП, который отказался присваивать статус выявленного памятника архитектуры зданиям на Хрустальной улице, 1 (литеры А и Б). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее иск против действий комитета уже отклонял Петербургский городской суд. Апелляционная инстанция вновь встала на сторону ведомства, указав, что специалисты КГИОП действовали в рамках предоставленных полномочий и не нарушили законодательство при принятии данного решения.

Фото: Piter.TV

