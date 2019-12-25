В Петербурге снесли больше десятка незаконных летних кафе

Предприниматели выставили столики без разрешения и документации.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом в течение двух последних недель освободили участки, незаконно занятые летними кафе. Как сообщили в пресс-службе ККИ, выявленные нарушители часто устанавливали уличные столики без необходимых документов или по-хозяйски занимали почти весь тротуар.

В комитете напомнили, что этим летом выносные столики разрешено устанавливать по упрощенному порядку, поскольку общепит признали потерпевшей от пандемии коронавируса отраслью. Однако некоторые предприниматели решили обойти и упрощенные правила. Среди нарушителей оказались кафе, рестораны и кофейни на Литейном проспекте, улицах Некрасова, Восстания, Маяковского, Рубинштейна и Кирочной, в Басковом переулке и переулке Пирогова, а также на проспекте Науки. В результате обхода чиновники изъяли 90 единиц уличной мебели и составили 22 административных протокола. Предпринимателей ждут штрафы. Кроме того, в ходе проверки выявлено, что персонал многих кафе не носит на рабочем месте маски и перчатки. Данный факт повлек за собой еще несколько административных протоколов.

Всего в Петербурге возобновили работу более тысячи кафе и ресторанов.

Фото: пресс-служба ККИ