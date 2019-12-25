Комитет намерен привлечь землепользователей к административной ответственности.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в Петербурге снесли незаконные автостоянки. Об этом сообщили пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.

Незаконные парковки убрали с улицы Есенина, с дороги на Турухтанные острова, с Лабораторной улицы, с улицы Руднева, с Меньшиковского проспекта и с Лесного проспекта. В ведомстве отметили, что на этих участках заблаговременно были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков.

Землепользователей намерены привлечь к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте.

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