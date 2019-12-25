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В Петербурге снесли незаконные автостоянки
Сегодня, 13:37
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге снесли незаконные автостоянки

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Комитет намерен привлечь землепользователей к административной ответственности.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в Петербурге снесли незаконные автостоянки. Об этом сообщили пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.

Незаконные парковки убрали с улицы Есенина, с дороги на Турухтанные острова, с Лабораторной улицы, с улицы Руднева, с Меньшиковского проспекта и с Лесного проспекта. В ведомстве отметили, что на этих участках заблаговременно были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков.

Землепользователей намерены привлечь к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте.

Фото:pixabay

Теги: комитет по контролю за имуществом, незаконные автостоянки, снесли незаконные автостоянки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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