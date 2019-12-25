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В Петербурге снесли ещё четыре незаконных торговых павильона
Сегодня, 15:44
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smirenny

В Петербурге снесли ещё четыре незаконных торговых павильона

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Договоры аренды были расторгнуты пару лет назад.

Во вторник, 13 апреля, в нескольких районах города продолжают демонтаж незаконно размещенных торговых павильонов, передает Смольный.

Договоры аренды на четыре участка в Приморском, Выборгском и Пушкинском районах были расторгнуты в 2019-2020 году. Предприниматели должны были добровольно разобрать павильоны и освободить землю, однако предписания выполнены не были. Так, сотрудники комитета по контролю за имуществом сносят торговый павильон с магазинами, ателье и общепитом на Новоколомяжском проспекте, на проспекте Энгельса, на Московском шоссе и Мебельной улице. Владельцев привлекли к административной ответственности, они возместят затраты на снос павильонов.

По словам губернатора, предприниматели должны соблюдать законы Петербурга и организовывать торговлю в соответствии с ними. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ликвидировали 39 незаконных торговых точек.

Фото: Смольный

Теги: кки, незаконная торговля
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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