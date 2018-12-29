Напомним, что суд первой инстанции приговорил Мякшина к двум годам условно с испытательным сроком два года

В Петербурге смягчили наказание оппозиционеру, который выбил зуб полицейскому. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Инцидент с Дмитрием Мякшиным и сотрудником правоохранительных органов произощел на митинге против коррупции 12 июня 2017 года на Марсовом поле

Напомним, что суд первой инстанции приговорил Мякшина к двум годам условно с испытательным сроком два года.

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Дмитрия Мякшина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ сказано в сообщении

В итоге суд постановил, что опасности для жизни потерпевшего не было, а только для здоровья, и смягчил наказание до 1 года 8 месяцев условно.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржец представился полицейским и стал вымогать деньги от потерпевшего

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