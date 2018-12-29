Петербуржец представился полицейским и стал вымогать деньги от потерпевшего

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга вынесла обвинительный приговор в отношении 23-летнего безработного петербуржца, который обвинялся в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации прокуратуру, обвиняемый был очевидцем драки двух мужчин. После драки он подошел к пострадавшему мужчине и представился сотрудником уголовного розыска 86 отдела полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга. Однако, это был обман. Так как было темно, он показал водительское удостоверение, выдав его за удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемый предложил потерпевшему установить личность человека, с которым была драка. За эти услуги он попросил 30 тысяч рублей. Позже он попросил уже 100 тысяч рублей и потом еще несколько раз по 25 тысяч рублей. Свои деньги молодой человек получил, но только от лица, участвовавшего в оперативно-розыскном мероприятии.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, где его рассмотрят по существу.

Фото: pixabay

.