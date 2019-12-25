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В Петербурге смягчили ковидные ограничения детям
Сегодня, 18:24
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В Петербурге смягчили ковидные ограничения детям

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Они начинают действовать с 11 марта.

С 11 марта в Петербурге ослабили коронавирусные ограничения. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. 

Послабления коснулись организованных детских групп.

С завтрашнего дня организованным детским группам разрешается  посещать музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и выставки.

Написал Борис Пиотровский

Ранее мы писали, что вирусолог Чумаков допустил снятие всех COVID-ограничений в течение месяца. Специалист: есть все основания думать, что действующие COVID-ограничения отменят в любой момент.

Фото: pexels
 

Теги: дети, ограничения, пиотровский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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