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Вирусолог Чумаков допустил снятие всех COVID-ограничений в течение месяца
Сегодня, 11:09
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Вирусолог Чумаков допустил снятие всех COVID-ограничений в течение месяца

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Специалист: есть все основания думать, что действующие COVID-ограничения отменят в любой момент.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, вирусолог Петр Чумаков в беседе с URA.ru допустил снятие всех коронавирусных ограничений в течение месяца.

Специалист подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься российскими властями. Несмотря на это, он вспомнил заявление столичного мэра Сергея Собянина о скорой отмене ограничений. Опираясь на него, можно предположить, что снятие ограничений произойдет в любой момент. Также Чумаков считает, что есть все основания для отмены действующих антиковидных мер.

Ранее мы сообщили, что в Европе выявили новый штамм коронавируса "Дельтакрон".

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, маски, ограничения, чумаков
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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