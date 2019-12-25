Вирусолог Чумаков допустил снятие всех COVID-ограничений в течение месяца

Специалист: есть все основания думать, что действующие COVID-ограничения отменят в любой момент.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, вирусолог Петр Чумаков в беседе с URA.ru допустил снятие всех коронавирусных ограничений в течение месяца.

Специалист подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься российскими властями. Несмотря на это, он вспомнил заявление столичного мэра Сергея Собянина о скорой отмене ограничений. Опираясь на него, можно предположить, что снятие ограничений произойдет в любой момент. Также Чумаков считает, что есть все основания для отмены действующих антиковидных мер.

Ранее мы сообщили, что в Европе выявили новый штамм коронавируса "Дельтакрон".

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