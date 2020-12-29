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В Петербурге смягчены ограничения на работу общепита
Сегодня, 8:34
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В Петербурге смягчены ограничения на работу общепита

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До 31 января двери кафе и ресторанов будут закрываться в 23:00.

Кафе и рестораны Петербурга доступны для посетителей уже 4 дня после окончания ограничительных мер, введённых властями с 30 декабря. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Напомним, что в период с 4 по 31 января все заведения общепита в городе открыты в период с 06:00 до 23:00. В самом начале новогодних праздников, с 30 декабря по 3 января, провести время в подобных местах было невозможно из-за временного закрытия.

До этого власти Петербурга объявляли об ограничении работы городского общепита с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00.

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Фото: Piter.TV

Теги: кафе и рестораны, ковид-ограничения, коронавирус, общепит, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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