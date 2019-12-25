В Петербурге смертность за июнь превысила показатели за 10 лет

Комитет по делам ЗАГС опубликовал данные позже остальных регионов.

В четверг, 9 июля, стало известно, что впервые за 10 лет в Петербурге выросли показатели месячной смертности. Так, в июне было зарегистрировано 7 106 смертей, это в полтора раза больше, чем в июне 2019.

Отмечается, что в начале 2016 и 2017 годов (периоды считаются самыми неудачными) показатель был ниже на 15%. По официальным данным, от коронавируса за июнь 2020 года скончались 987 человек, это 14% от общей смертности. Комитет здравоохранения отмечает, что ориентироваться на это нельзя, потому что в общую статистику добавляются архивные случаи смерти.

В мае этого года было зафиксировано 6 427 смертей, что на четверть больше, чем в мае 2019 года. За четыре месяца пандемии в городе умерли 23 930 человек, что на 17% больше, чем в 2019.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка, посвященная коронавирусу.

Фото: Piter.TV