12 апреля у Владислава Бакулина заканчивается контракт.

В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге сменится главное руководство по платным парковкам города. Об этом сообщают СМИ.

Так, 12 апреля у Владислава Бакулина заканчивается контракт. Однако, официальных касательно отставки руководителя от Городского центра управления парковками не поступало.

Напомним, что платные парковки функционируют в Северной столице с 2015 года. Час такого места стоит 60 рублей.

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