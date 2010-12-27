В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге сменится главное руководство по платным парковкам города. Об этом сообщают СМИ.
Так, 12 апреля у Владислава Бакулина заканчивается контракт. Однако, официальных касательно отставки руководителя от Городского центра управления парковками не поступало.
Напомним, что платные парковки функционируют в Северной столице с 2015 года. Час такого места стоит 60 рублей.
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Фото:pixabay
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