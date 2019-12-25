В Петербурге служба доставки набирает сотрудников из закрытых кафе и магазинов

Сотрудники временно переходят на должности персональных закупщиков и курьеров.

Сервис доставки продуктов iGooods начал сотрудничать с другими компаниями по программе обмена персоналом на время коронавируса. Как сообщает пресс-служба сервиса доставки, сотрудников, которые временно не нужны на своей основной работе, могут нанять в качестве доставщиков.

На должности персональных закупщиков и курьеров уже перешли сотрудники "Теремка", "Буше", "Спортмастера" и таксопарка "068". Также продолжаются переговоры с сетями "Домовой", Rolf, 585, и другими. На данный момент в компании работают полторы тысячи человек. К концу апреля штат планируют увеличить до 3,2 тысячи.

Мы заключили договоренность, что сотрудники возвращаются на свои места после стабилизации ситуации. Пока договоры составлены на 3 месяца, но сроки могут быть продлены или сокращены, – рассказал коммерческий директор "Буше" Роман Певзнер

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Фото: Piter.TV