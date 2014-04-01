В Петербурге проверили службы курьерской доставки

Каждый третий сотрудник имел проблемы с миграционным законодательством.

Экономическая полиция Петербурга на выходных пришла с проверкой в службы курьерской доставки. Полицейских интересовал правовой статус курьеров, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во взаимодействии с другими подразделениями ГУ МВД России оперативники экономической полиции проверили более 30 дарксторов (склад, предназначенный исключительно для обработки онлайн-заказов – прим.ред.) трех крупных компаний курьерской доставки. Работа полиции была организована так, чтобы не блокировать деятельность пунктов выдачи товаров. В общей сложности в дарксторах во время проверок было выявлено более 150 курьеров-мигрантов. Каждый третий имел проблемы с миграционным законодательством. Нелегалов доставили в отделы полиции для привлечения к ответственности.

Для самих служб доставки это несет лишь репутационные потери. Как правило, в этой сфере курьеры привлекаются по принципу агрегатора, а вопросами их правового положения занимаются фирмы, специализирующиеся на аутстаффинге. Результаты проверок будут использованы экономической полицией для дальнейшей оперативной работы по выявлению компаний, способствующих нелегальной миграции, и их взаимоотношений с крупными игроками рынка курьерской доставки товаров.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО