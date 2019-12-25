В Ленобласти на помощь населению пришло более 1000 добровольцев

Все волонтеры – совершеннолетние граждане, прошедшие специальное обучение

По всей территории Ленобласти работают волонтерские отряды. Они помогают пожилым и маломобильным гражданам с покупками и решением бытовых трудностей – прогулкой с собакой, домашним хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В помощи населению задействованы мобильные группы "Волонтеров-медиков" и участники волонтерских объединений (#МыВместе, #ДобрыйСосед).

Например, в Сосновом Бору запросы самоизолировавшихся жителей на доставку продуктов и лекарств принимаются местным отделом молодежной политики с понедельника, 30 марта. Во время доставки и передачи соблюдаются все необходимые меры предосторожности, волонтеры используют средства личной защиты. Кроме того, пожилым жителям содействуют такие городские организации, как ЛАЭС и Концерн "ТИТАН-2".

В Волховском районе отряды контролируются отделами по спорту и молодёжной политике, а в Тихвине и Сланцевском районе открыт штаб помощи пожилым. Там же работают студенты медицинских колледжей.





Присоединиться к добровольцам могут только совершеннолетние граждане без симптомов ОРВИ и хронических заболеваний. Для этого нужно заполнить заявку на одном из ресурсов: мывместе2020.рф или добро.рф. Для желающих стать волонтерами также доступны следующие номера телефонов:

8 (981) 703 17 01 или 8 (905) 205 05 88;

8-813-68-226-31 или 8 (953) 172-41-15 (с 10:00 до 16:00);

Всеволожский район: 8-813-70-25-488;

Выборгский район: 8-813-78-2-21-75;

Гатчинский район: 8-813-71-9-60-74;

Кингисеппский район: 8-813-75-488-88 или 8 (921) 329 10 36;

Киришский район: 8-813-68-243-25 (круглосуточно).

Оставить запрос о помощи можно по телефонам:

8-813-68-226-31 или 8 (953) 172-41-15 (с 10:00 до 16:00);

Администрация Киришского района: 8-813-68-220-50 (8.15-17.30); 226-31 или 8 (953) 172-41-15, (с 10:00 до 16:00);

Кировский район: 8-813-62-21-663 и 8-921-590-65-19;

Лодейнопольский район: 8-813-64-25-430;

Ломоносовский район: 8-921-894-49-52;

Лужский район: в дневное время (с 08.05 до 17.20): 8 (81372) 2-34-54, 8 (81372) 2-23-40, 8 (81372) 2-23-98; в ночное время (с 17.20 до 08.05): 8 (81372) 2-29-50; Моб.: 8 (905) 234 18 28

Подпорожский район: 8-813-65-3-03-95

Приозерский район: 8-813-79-37-787 (круглосуточно)

Сланцевский район: 8-813-74-21-222 и 8-813-74-21-113

Бокситогорский район: 8 (813-66-2-12-69;

Волосовский район: 8-813-73-2-31-90;

Волховский район: 8-813-63-7-97-43

8-813-632-76-53 или 8-921-397-20-43 (для пожилых граждан);

Телефоны горячей линии:

8 (813 74) 2-11-13; 2-12-22;

Сосновоборский городской округ: 8-813-69-2-24-01

Заявку на доставку продуктов и товаров первой необходимости можно сделать по телефону: 8-813-69-6-28-21 с 10 до 13 часов. Доставка заказов в квартиры и расчеты осуществляются во второй половине дня, после 16 часов

Тихвинский район: 8-813-67-71-135, желающие стать волонтерами могут позвонить по телефону: 8 (996) 770 57 54 или обратиться по адресу: 1-й микрорайон, д.2, кабинет 14;

Тосненский район: 8-813-61-30-999;

8 81361(30-999) и 881361(22-130);

Региональный волонтерский штаб: 8 (800) 200-34-11.

"Горячая Линия" Общероссийского Народного Фронта (для пожилых граждан): 8 800 200 34 11

Отметим, что перед тем, как оказывать помощь, волонтеры проходят обязательное обучение технике безопасности.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области