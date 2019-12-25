Сделка была согласована с Федеральной антимонопольной службой РФ

Компания "Яндекс" приобретает службу доставки Boxberry. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Техническая и операционная интеграция двух компаний завершится до конца 2025 года. Отмечается, что это решение позволит "Яндексу" нарастить клиентскую базу, а также расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции.

Сделка была согласована с Федеральной антимонопольной службой РФ. После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы "Яндекса".

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