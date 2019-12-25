В Петербурге задержали таксиста-мигранта, ограбившего клиентку возле лифта в Мурино

Мужчина, угрожая ножом, отобрал у женщины мобильный телефон, банковскую карту и сумку с наличными.

Во вторник, 19 мая, полиция Петербурга задержала 32-летнего мигранта, работающего таксистом. Его подозревают в ограблении женщины в Мурино. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел среди бела дня на проспекте Авиаторов Балтики. Мужчина довез 38-летнюю женщину до парадной, а потом вызвался ей помочь. Возле лифта мигрант внезапно напал на потерпевшую и, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон Honor, банковскую карту и черную сумку с 10 тысячами рублей наличными. После этого грабитель сбежал с места преступления.

Подозреваемого в совершении преступления скрутили возле дома №15 на Пражской улице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что в Приморском районе задержали грабителя, всадившего нож в ногу петербуржца.

Фото: Piter.TV