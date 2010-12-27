Скоростной трамвай соединит Старую Деревню и Белоостров

Конкурс объявят в конце ноября.

В Петербурге может появиться скоростная линия трамвая, которая соединит Старую Деревню и Белоостров. Новый конкурс объявят до конца 2018 года. Об этом СМИ на заседании городского правительства сообщила глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Ранее объявленный конкурс на строительство трамвайной линии между Кировским заводом и Петергофом признали несостоявшимся, потому что никто не подал заявку на участие. Помимо этого, предусматривается и строительство аэроэкспресса между "Пулково" и Витебским вокзалом. Но это не точно, так как есть и альтернативы – продление метро или автобусный экспресс.

Ранее на Piter.TV: К 2043 году в Петербурге обещают открыть "десятки" станций метро.

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