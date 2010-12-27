К 2043 году в Петербурге обещают открыть "десятки" станций метро

Четыре станции могут появиться к 2025 году.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин на заседании городского правительства в Смольном заявил, что к 2043 году в Санкт-Петербурге откроются десятки новых станций метрополитена.

Также Харлашник на вопрос Беглова по поводу строительства станций "Туристской" и "Шуваловский проспект" сообщил, что их введут в эксплуатацию до 2025 года. Станции "Театральная" и "Маршала Казакова" также должны заработать в период с 2023-2025 год.

Также в ходе обсуждения Геплана Петербурга глава КРТИ добавил, что развивать будут и трамвайное сообщение до Стрельны и Красносельского района. Учтен в плане и восточный скоростной диаметр.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что рейс компании "Северсталь" из Петербурга задержится на 1,5 часа.

Фото: Метрострой